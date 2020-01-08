Beşiktaş uçuşa geçti!

Beşiktaş, Süper Lig’de ikinci yarı öncesi hazırlıklarına Antalya’da devam ediyor... Belek Turizm Merkezi’nde kamp yapılan otelin sahasında dün sabah basına açık yapılan antrenman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.

Siyah-Beyazlı ekipte sakatlığı geçen Burak Yılmaz, takımla çalıştı. Soğuk algınlığı nedeniyle son antrenmanda yer almayan Victor Ruiz de idmana katıldı. Sakatlığı süren Douglas, fizyoterapist eşliğinde özel program dahilinde çalıştı. Tecrübeli futbolcu, idman eksiği bulunması sebebiyle koşu paraşütüyle özel antrenman yapıp açığını kapatmaya başladı.

Dorukhan Toköz ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Beşiktaş’ta Umut Nayir şut çalıştı

Beşiktaş’ta ısınma hareketleriyle başlayan idman, koşu, pas ve top kapma çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan, antrenman sonrası tekrar sahaya dönen Tyler Boyd ile Umut Nayir’in bir süre daha orta ve şut çalışması yapmaları dikkati çekti.

Ek olarak Beşiktaş’ta sağlık kurulu danışmanı olarak göreve getirilen Tekin Kerem Ülkü idmana katıldı.