Beşiktaş U-14 Takımı farklı kazandı: 3-0

Süper Lig’de haftayı kayıpsız geçen Siyah-Beyazlılar’ın gençleri de aldıkları sonuçlarla alkış topladı.

Beşiktaş’ın U-14 takımı, Akademi Ligi’nin 9. haftasında dün, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde ağırladığı Bursaspor’u 3-0’lık skorla geçti.

Maçla ilgili olarak kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “U-14 Akademi Takımımız, ligin 9. haftasında Bursaspor’u 3-0 yendi ve ligin ilk devresini 22 puanla namağlup lider tamamladı. Takımımıza galibiyeti getiren golleri; Eyüphan, Alp ve Mertcan (kk) kaydetti” denildi.