Beşiktaş, Tyler Boyd'u kampa yetiştiriyor

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde forma giyen ABD’li oyuncu Tyler Boyd ve kulübü Vitoria Guimaraes ile anlaşma zemini sağlandı, imza 4 yıllık olacak.

26 Haziran 2019, Çarşamba 08:23
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Beşiktaş, Tyler Boyd'u kampa yetiştiriyor

Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, ABD'li hücum oyuncusunu 4 yıllığına renklerine bağlamak için hem oyuncuyla hem de kulübü V. Guimaraes'le prensip anlaşmasına vardı.

Ülkesinin milli takımı ile Gold Cup'ta boy gösteren 24 yaşındaki oyuncunun 13 Temmuz'da başlayacak olan ilk etap kampına yetişeceği kaydedildi.

Boyd'a senelik 700 bin Euro verecek olan siyah-beyazlı ekip, kulübüyle de 2 milyon Euro'luk bonservisi taksitler halinde ödeme noktasında anlaştı.

(Sabah)

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