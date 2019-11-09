Beşiktaş - Türk Hava Yolları maç sonucu: 0-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7'nci haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Türk Hava Yolları'na 3-0 mağlup oldu.
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Serdar Nişancıoğlu, Recep Karakoç
BEŞİKTAŞ: Ceyda Aktaş, Su Zent, Dilara Bilge, Fulden Ural, Büşra Kılıçlı, İrem Çor (Merve Dalbeler, Arelya Karasoy, Yağmur Mislina Kılıç, Doğa Topçiçek, Fatma Beyaz)
TÜRK HAVA YOLLARI: Kingdon, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova, Buijs, Ceylan Arısan, Özge Kırdar Kinasts (Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Aelbrecht, Ada Gemen)
SETLER: 22-25, 19-25, 6-25
SÜRE: 69 dakika (25, 24, 20)