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Beşiktaş, Tülin Kuyucak'ı transfer etti

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, genç futbolcu Tülin Kuyucak ile sözleşme imzaladı.

18 Nisan 2022, Pazartesi 19:33 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Tülin Kuyucak'ı transfer etti

Beşiktaş 'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Tülin Kuyucak, Gelecek Sezondan İtibaren Beşiktaş Vodafone Forması Giyecek

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş Vodafone Takımımız, son olarak Hollanda’nın FC Eindhoven takımında forma giyen, U-19 Kadın Milli Takımı oyuncularından 2004 doğumlu forvet Tülin Kuyucak ile sözleşme imzaladı.

Tülin Kuyucak, Hollanda’nın Eindhoven kentinde Kadın Futbol ve Spor Okulları Direktörümüz Necmettin Çelikhan ile bir araya gelerek kendisini gelecek sezondan itibaren Beşiktaşlı yapacak sözleşmeye imza attı."

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