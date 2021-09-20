Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Icrypex, son olarak NBA G-League ekiplerinden Salt Lake City Stars forması giyen Trevon Bluiett ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

26 yaşındaki ABD'li kısa forvet, 2018'de Xavier Üniversitesi'nden mezun olurken son yılında 19.3 sayı, 5.5 ribaunt, 2.5 asist ortalamaları yakalamıştı.

2018-2019 sezonu başında NBA takımlarından New Orleans Pelicans ile sözleşme imzalayan Trevon Bluiett, ardından G-League ekibi Westchester Knicks'te forma giymeye başladı. Burada 17 karşılaşmada; 11.5 sayı, 4 ribaunt ve 1.5 asist ortalamalarını yakaladı. Sezonun devamında bir başka G-League takımı Salt Lake City Stars'a transfer olan başarılı basketbolcu, burada 7 karşılaşmada görev aldı ve 13.9 sayı, 4.7 ribaunt, 2.3 asist ortalamalarını yakaladı.

2019-2020 sezonunda Salt Lake City Stars'ta 41 karşılaşmada süre alan Trevon Bluiett; 14.9 sayı, 3.5 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla oynadı.

2020-2021 sezonunda da Salt Lake City Stars forması giymeye devam eden basketbolcu, süre aldığı 15 karşılaşmada; 8 sayı, 3.4 ribaunt ve 1.3 asist ortalamalarını yakaladı.