Beşiktaş TRC İnşaat - İzmit Belediyespor maç sonucu: 88-89

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ikinci haftasında İzmit Belediyespor, normal süresi 81-81 tamamlanan ve uzatmaya giden maçta deplasmanda Beşiktaş TRC İnşaat’ı 89-88 yendi.

Ligde ilk hafta uzatma sonunda kaybeden İzmit Belediyespor, bu kez uzatma sonucunda ilk galibiyetini elde ederken Beşiktaş TRC İnşaat ise ilk iki maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Beşiktaş TRC İnşaat: 88 - İzmit Belediyespor: 89

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Uğur Özen, İsmail Binbir, Niyazi Yasin Kahraman

Beşiktaş TRC İnşaat: Anderson 32, Elif Emirtekin 8, Snytsina 20, Bahar Çağlar 21, Bogicevic 4, Melisa Korkmaz, Middleton, Melek Uzunoğlu 3, Elif Bayram

İzmit Belediyespor: Gizem Yavuz 17, Ezgi Manlacı 3, Cado 22, Özge Kavurmacıoğlu 12, Grigalauskyte 13, Talbert 15, Yasemin Güneş, Melek Yusufoğlu 4, Gamze Takmaz 3

1. Periyot: 20-27

Devre: 40-43

3. Periyot: 61-62

Normal süre: 81-81

Beş faulle çıkan: 39.03 Talbert (İzmit Belediyespor)



