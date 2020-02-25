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Beşiktaş TRC İnşaat deplasmanda kaybetti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Birevim Elazığ İl Özel İdare, 19. haftanın kapanış maçında Beşiktaş TRC İnşaat’ı 72-67 yendi.

25 Şubat 2020, Salı 17:25 Son Güncelleme:
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Beşiktaş TRC İnşaat deplasmanda kaybetti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Birevim Elazığ İl Özel İdare,  19. haftanın kapanış maçında Beşiktaş TRC İnşaat’ı 72-67 yendi. Bu sonuçla Beşiktaş TRC İnşaat bu sezon 9.kez kaybederken ev sahibi takım 8. galibiyetini aldı

 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 72 - Beşiktaş TRC İnşaat: 67

Salon: Ankara

Hakemler: Tunçtan  Durmuşcan, Orkun  Yurtdaş, Batuhan  Söylemezoğlu

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Nihan Demirkol 3, Vaughn 22, Kübra Erat 16, Slonjsak 11, Nevin Kristen Vatansever 9, Sanem Gamze Zeren 8, Miray Şahin 3

Beşiktaş TRC İnşaat: Melisa Korkmaz 11, Bogicevic 18, Bahar Çağlar 17, Snytsina 11, Elif Emirtekin 10, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu

1. Periyot: 14-22

Devre: 37-36

3. Periyot: 51-58


  ANKARA (AA)

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