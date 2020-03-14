Beşiktaş TRC İnşaat-BB Adana Basketbol maç sonucu: 97-93

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol’u 97-93 mağlup etti.

14 Mart 2020, Cumartesi 22:11 Son Güncelleme:
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Beşiktaş TRC İnşaat-BB Adana Basketbol maç sonucu: 97-93

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol’u 97-93 mağlup etti.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Uğur Özen, Cemil Uygül, Mesut Öztürk

Beşiktaş TRC İnşaat: Bahar Çağlar 19, Elif Bayram, Anderson 24, Snytsina 38, Elif Emirtekin 2, Melek Uzunoğlu 5, Melisa Korkmaz 4, Bogicevic 5, Nisa Yalçın

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: İrem Naz Topuz 11, Sera Özelçi 8, Adams 35, Prince 22, Babkina 17, Burcu Çiğil, Gizem Sezer, Nuran Tutsak

1. Periyot: 28-24

Devre: 58-52

3. Periyot: 78-76

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