Beşiktaş transferi resmen açıkladı

Beşiktaş , geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, Yağız Hayati Durmuş'u transfer etti.

Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklama şöyle;

Türk futboluna birçoğu yıldız olmuş binlerce sporcu kazandıran Beşiktaş Futbol Akademi, başta izleme birimimiz olmak üzere birçok kulübün izleme birimleri tarafından gelişimi yakından takip edilen, son olarak Kapaklıspor’da forma giyen 2008 doğumlu orta saha oyuncusu Yağız Hayati Durmuş’u kadrosuna kattı.

Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi, Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlu Yardımcımız Halim Okta ile İzleme Birimi Sorumlumuz Caner Kaya, sahip olduğu potansiyelle gelecekte Türk futboluna ve Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız, önümüzdeki sezon U-15 Akademi Takımımızda forma giyecek olan Yağız Hayati Durmuş’a “Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin” diyerek başarılar dilediler.