Beşiktaş transferi bitirdi! Tyler Boyd...

Yeni sezonda yeni bir hücum hattı kurmayı planlayan Beşiktaş, geçen sezonun ikinci yarısını Ankaragücü'nde geçiren Tyler Boyd konusunda oyuncunun kulübü Guimares'le anlaşmaya vardı.
Sıkı pazarlıklar sonucunda Siyah Beyazlılar, Portekiz kulübünde 2 milyon euro bonservis ödemeyi kabul etti. Taraflar transfer konusunda son detayları konuşuyor.
24 yaşındaki ABD'li oyuncu geçen sezon Süper Lig'de 14 maça çıktı, 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Orhan Yıldırım
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