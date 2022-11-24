Beşiktaş, transferdeki yeni hedeflerini belirledi! Sürpriz isim...

Beşiktaş , Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar'da belirlenen transfer listesine yeni eklemeler yapıldı.





Son öneri Sofiane Feghouli

Ara transfer döneminde kadrosuna kanat takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş’a tanıdık bir isim önerildi! Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra kendisine takım bulamayan Sofiane Feghouli, menajerler aracılığıyla Beşiktaş’a teklif edildi.

Cezayirli oyuncuya soğuk bakan Siyah-Beyazlı idarecilerin bu konudaki son kararı teknik direktör Şenol Güneş’e bıraktığı öğrenildi.





Samed Bazdar listeye eklendi

Kartal, transferde rotasını genç bir isme çevirdi. Bu sezon Partizan’da A takıma yükselen, 15 maçta 4 gol ve 1 asistle oynayan 2004 doğumlu Samed Bazdar listeye eklendi.

1.86’lık genç golcü; forvet, forvet arkası ve 10 numara bölgelerinde oynayabiliyor. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşme yenileyen 18 yaşındaki yetenekli futbolcunun piyasa değeri 2 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.





Onur Bulut radara girdi!

Kara Kartal, ara transfer dönemi için yeni bir ismi hedefleri arasına ekledi. Yönetim, Kayserispor’un A Milli sağ beki Onur Bulut için çalışmalara başladı. 28 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda kulübüyle sözleşmesinin bitecek olması, Beşiktaş’ın elini güçlendiriyor!

Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda ara transfer döneminde kadrosunu birçok isimle güçlendirmeyi planlayan Kara Kartal’da hedefler arasına yeni bir isim daha eklendi... Siyah-Beyazlılar, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor formasıyla ortaya koyduğu istikrarlı görüntü sonrasında A Milli Takım’a seçilen Onur Bulut’u hedefine aldı.





Rosier ile rekabete girecek

Fransız sağ bek Valentin Rosier’in beklentilerin altında bir görüntü sergilemesi üzerine deneyimli oyuncuyla rekabete girebilecek bir oyuncu almak için rotayı Onur olarak belirleyen Beşiktaş, çalışmalara başlayacak.

Trabzonspor da takipte

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki futbolcu için Kayserispor’un kapısını daha önce Trabzonspor da çalmıştı. Bordo-Mavililer de Onur’la ciddi şekilde ilgileniyor. Kulübüyle sözleşme uzatmama kararı alan ve ara transfer döneminde ayrılığa olumlu bakan Onur’un, Kayserispor’la anlaşılması halinde yeni macerasına ocak ayında başlamak istediği belirtildi.