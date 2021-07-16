Beşiktaş ’ın uzun süredir golcü gündeminde Diego Costa yer alıyor. Yıllık 4 milyon Euro isteyen oyuncu bir türlü yönetimin önerdiği seviyeye inmiyor. Beşiktaş pazarlıkları sürdürse de Costa adım atmıyor. Siyah-Beyazlılar’ın ücret artırması gerekiyor. Ancak yönetimin bir kısmı bu konuda çekinceli duruyor.

Negredo ve Guiza gibi İspanyollar’ın Türkiye’de başarılı olmadığını savunan bir kısım yönetici, Diego Costa için fiyat artırılmasına karşı çıkıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi de beklenen indirim gelmeden bu yüzden masaya oturmaya yanaşmıyor.