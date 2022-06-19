Beşiktaş transfer haberi: Yarmolenko kararını açıklıyor

Premier Lig ekiplerinden West Ham ile olan sözleşmesinin sonuna gelerek boşa çıkan Andriy Yarmolenko'nun yeni takımı belli oluyor. Beşiktaş 'ın da kadrosuna katmak adına görüşmelerde bulunduğu Yarmolenko, kararını kısa süre içerisinde açıklayacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ukraynalı gazeteci Ihor Tsyhanyk, "Muhtemelen önümüzdeki hafta Yarmolenko'nun nereye gideceği öğrenilecek. MLS'ten ciddi ilgi olduğunu biliyorum. Bu Yarmolenko için değerli bir seçenek" ifadelerini kullandı.

MLS'ten gelen ilginin değerli olmasına rağmen Yarmolenko'nun şu an için böyle düşünmediğini belirten Ukraynalı gazeteci, "Ancak anladığım kadarıyla Yarmolenko, Ukrayna'ya yakın kalmak istiyor. Bu nedenle Avrupa'daki seçeneğine öncelik vereceğini düşünüyorum" dedi.