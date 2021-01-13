Beşiktaş transfer haberi: Wilmar Barrios için açıklama

Beşiktaş'ın bir süredir orta sahaya takviye adına Zenit'ten Wilmar Barrios ile ilgilendiği iddia ediliyordu. Söz konusu iddialara ilişkin Kolombiyalı oyuncunun vatandaşı gazeteci Pipe Sierra, açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş iddialarını yalanlayan Pipe Sierra, "Barrios, Zenit'in en değerli oyuncusu... Beşiktaş'a transfer olması şu anda söz konusu değil. Zenit, Barrios'un bonservis bedelini 35 milyon Euro olarak belirledi. Beşiktaş'tan da herhangi bir teklif gelmedi" ifadelerini kullandı.



