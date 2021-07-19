Beşiktaş transfer haberi: Willian Jose operasyonu!

Yeni sezon öncesinde kadrosunu 2 yeni golcüyle güçlendirmek için yoğun çaba sarf eden Beşiktaş , bu konudaki girişimlerini sürdürüyor. Son olarak İspanya La Liga ekibi Real Sociedad’ın 29 yaşındaki golcüsü Willian Jose’yi gündemine alan yönetim, geçen hafta tecrübeli futbolcunun menajerini İstanbul’a davet edip bir görüşme gerçekleştirmişti.

Geçen sezonu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton’da kiralık olarak geçiren başarılı futbolcunun şartlarını soran yönetim, yapılan görüşme sonrasında teknik ekiple yapılan istişarenin ardından kararını verdi. Tecrübeli futbolcuyu kiralama formülüyle kadrosuna katmak için çalışma başlatan yönetim, 1,89’luk golcüyle beraber bir forvet daha almayı amaçlıyor.