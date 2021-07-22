Beşiktaş transfer haberi: Willian Jose için beklemeye geçildi

Golcü konusunda alternatif isimler de yaratan Beşiktaş , Real Sociedad'ın forveti Willian Jose'yi gözüne kestirmişti. 29 yaşındaki futbolcu için maliyet araştırması yapan Siyah-Beyazlı yönetim, 3 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Brezilyalı futbolcuya da senelik 1.8 milyon Euro öneren Kara Kartal teklifini son pazarlıkta 2 milyon Euro'ya yükseltmişti. Temaslar yoğunlaşırken, İspanyol ekibini ikna etmek adına Jose de devreye girdi.

Yönetim, tecrübeli oyuncudan, Sociedad'ın bonservis konusunda indirime gitmesini ve 3 milyon Euro'yu kabul etmelerinde ısrarcı olmasını istedi. Beşiktaş artık hem İspanyol temsilcisinden hem de Jose'den haber bekliyor.