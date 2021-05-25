Beşiktaş transfer haberi: Vaclik imzaya hazır

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamlanan sezonun ardından Beşiktaş, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadro adına takviye çalışmalarını sürdürüyor. Ersin Destanoğlu'nun artan taliplerini ve Şampiyonlar Ligi mücadelesini göz önünde bulundurarak kaleci transferi için çalışmalar yürüten Beşiktaş, Sevilla'dan Tomas Vaclik'e imza attırmaya hazırlanıyor.

Tomas Vaclik, Sevilla ile son maçını geride bıraktığımız hafta sonunda Alaves'e karşı oynadı. 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek oyuncu; resmen Sevilla'ya veda ederken, "Asla unutmayacağım bu kulübe büyük saygı ve hayranlık duyarak ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

Cope.es'in haberine göre Vaclik, Beşiktaş kadrosuna katılmaya hazır. 32 yaşındaki kaleci ile son bir görüşme gerçekleştirilmesi ve sonrasında imza atılması planlanıyor.





Cope.es'in haberine göre Vaclik, Beşiktaş kadrosuna katılmaya hazır. 32 yaşındaki kaleci ile son bir görüşme gerçekleştirilmesi ve sonrasında imzaların atılması planlanıyor. İspanyol basını, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda hâlâ Çekya'nın ilk kalecisi olması nedeniyle Vaclik'in önemli bir konumda olduğunu aktarıyor. 32 yaşındaki tecrübeli kaleci, Çekya Milli Takımı ile bugüne kadar 36 maça çıktı.

2018'de Basel'den 6 milyon Euro bonservis bedeli ile Sevilla'ya transfer olan Vaclik, bu sezon Bono'nun arkasında kalmıştı.