Beşiktaşlı taraftarların merakla beklediği Valentin Rosier transferini sonlandıran ve Alex Teixeira’yı da İstanbul’a getirmeye hazırlanan Beşiktaş Yönetimi, Rachid Ghezzal konusunda da önemli gelişmeler yaşıyor. Geçen sezon Beşiktaş formasıyla kiralık olarak görev yaptığı dönemde 8 gol ve 18 asistlik performans ortaya koyan Cezayirli futbolcuyla yola devam için 2.5 milyon Euro’luk maaşla anlaşma sağlayan Kartal, oyuncunun kulübünü de ikna etmek üzere...

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’le de 2.5 milyon Euro’luk bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya yakın olan yönetimin bu transferi de yeni haftada açıklaması bekleniyor.