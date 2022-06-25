Beşiktaş transfer haberi: Strand Larsen görüşmeleri başladı!

Wout Weghorst ile anlaşma sağlayan Beşiktaş , hücum hattına bir takviye daha yapmak adına girişimlerde bulunuyor. Beşiktaş'ın listesinde yer alan isimlerden birinin de Groningen'den Strand Larsen olduğu belirtiliyor.





Voetbal International'in haberine göre Larsen için Bologna resmî teklifini sunarken Beşiktaş ve Strasbourg da Norveçli golcü için Groningen ile bir görüşme gerçekleştirdiler.

Groningen, geçtiğimiz sezon çıktığı 35 maçta 17 gol, 2 asistlik performans sergileyen Larsen'i kolay kolay bırakmak istemiyor. Hollanda ekibi Haziran 2024'e kadar sözleşmesi olan ve 1 sezon da uzatma opsiyonu bulunan Larsen'in yeni sezonda da kadroda kalmasını istiyor. Bu noktada ayrılık için de yüksek bir bonservis bedeli beklentisi bulunuyor.



