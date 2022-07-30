Beşiktaş transfer haberi: Sol bekte yeni hedef Arthur Masuaku

Rıdvan Yılmaz'ın İskoçya Ligi ekibi Rangers'a transferi sonrasında sol bek bölgesi için birçok isimle temas kuran Beşiktaş 'ın son olarak listesine İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'dan Arthur Masuaku'yu aldığı ortaya çıktı. 28 yaşındaki Demokratik Kongolu sol bek için maliyet araştırması başlatan yönetimin, tecrübeli ismi kadrosuna kazandırmak için temaslarda bulunduğu kaydedildi. Teknik direktör Valerien Ismael'in bizzat transfer edilmesini istediği 1,79'luk futbolcu, daha önce Olympiakos ile Valenciennes FC formaları da giymişti. West Ham United'a 2016 yılında Olympiakos'tan 7.1 milyon Euro karşılığında transfer olan deneyimli isim, 6 sezonda 128 karşılaşmaya çıkıp 2 gollük performans sergiledi.

Piyasa değeri 5 milyon Euro

Kulübüyle 2 yıllık daha kontratı bulunan Masuaku, Demokratik Kongo formasını da düzenli olarak giymeye devam ediyor. Sol bek hattına ek olarak sol önde de forma giyebilen başarılı oyuncu, Olympiakos takımıyla 2 Yunanistan Ligi ve bir de kupa kazanmıştı. Masuaku'nun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.