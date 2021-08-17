Beşiktaş transfer haberi: Sırada Kaan Ayhan var!

Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da önemli başarılar hedefleyen Beşiktaş , bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çalışma başlatmıştı. Bu doğrultuda; Valentin Rosier ile Rachid Ghezzal’le yola devam eden; Salih Uçan, Mehmet Topal, Kenan Karaman, Alex Teixeira ve son olarak da Michy Batshuayi’yi kadrosuna katan yönetim, teknik ekibin talebi doğrultusunda stoper takviyesi için kolları sıvadı. Kara Kartal, İtalya Serie A ekibi Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan için çalışmalarını hızlandırdı. Stoper hattına ek olarak sağ bek ve ön liberoda da başarıyla görev yapan Kaan, yönetimin iştahını kabartıyor!

Satın alma opsiyonlu kiralama...

Başarılı futbolcunun babası Erol Ayhan, önceki gün FANATİK’e yaptığı özel açıklamada, “Oğlumun Sassuolo’yla 3 yıllık sözleşmesi var. Kendisine Türkiye’den talipler olduğunu biz de medyadan takip ediyoruz. Sassuolo’yla anlaşılırsa Kaan Türkiye’de oynamak ister. Neden olmasın” sözleriyle Süper Lig ’e yeşil ışık yakması sonrasında girişimler hızlandı. Yönetim, 6 milyon Euro bonservis konusunda ısrarcı olan kulübe, satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunup işi çözmek istiyor.