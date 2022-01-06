Savunma hattına takviye yapmayı planlayan Sampdoria, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürürken Türkiye'den bir isim gündeme geldi. Menajerler aracılığıyla Sampdoria'ya Beşiktaş 'ın genç savunmacısı Serdar Saatçı önerildi.

Gazzetta Sampdoriana'nın haberine göre menajer Paolo Busardo, Sampdoria'ya Beşiktaş'ın genç savunmacısı Serdar Saatçı ismini önerdi. Sampdoria cephesinde Serdar'ın isminin gündemde olduğu ve değerlendirildiği belirtilmekte.





14 Şubat 2003 doğumlu Serdar Saatçı, bu sezon Beşiktaş A Takımı formasıyla toplam 6 maçta görev yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde Ajax deplasmanında 90 dakika forma giyen 18 yaşındaki stoper, lig ve kupa toplamında da 5 maçta şans bulurken bu 5 maçın 4'üne de ilk 11'de başladı.