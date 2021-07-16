Beşiktaş transfer haberi: Salomon Rondon sürprizi

Tüm mesaisini forvet transferine harcayan, gündeminde birçok ünlü golcü bulunduran Kartal’ın listesine son olarak Salomon Rondon girdi. Çin’in Dalian takımında forma giyen ve bir süredir Çaykur Rizespor ’un da görüşme halinde olduğu oyuncu menajeri tarafından Beşiktaş ’a önerildi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da onayından geçen oyuncu için görüşmeler başladı. Çin’de 1 yıl daha kontratı bulunan ve yıllık 7 milyon Euro maaşı olan Salomon Rondon kesin olarak Avrupa’ya dönüş yapmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Beşiktaş forması giymeye son derece sıcak olan oyuncuyla gündemdeki diğer golcülerin maliyetinin çok daha altında bir rakama anlaşma zemini söz konusu.





25 maçta 14 gol

İngiltere’de West Bromwich ve Newcastle, Rusya’da Zenit, Rubin Kazan ve CSKA Moskova, İspanya’da ise Malaga ve Las Palmas formaları giyen 31 yaşındaki futbolcu Çin’de çıktığı 25 maça 14 gol, 7 asistlik bir performans sığdırdı. Kartal birkaç güne kadar oyuncunun menajeriyle masaya oturup transfere netlik kazandıracak.

Rize de istedi ama...

Salomon Rondon konusunda bir diğer Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor uzun süredir devrede. Ancak maliyet problemini bir türlü aşamayan Karadeniz ekibi transferde aşama kaydedemedi.

FANATİK ÖZEL