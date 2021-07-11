Beşiktaş transfer haberi: Rosier & Sporar planı!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig şampiyonluğu adına büyük yarış veren Beşiktaş ve Galatasaray , transfer döneminde de karşı karşıyalar. İki ekip arasında özellikle Valentin Rosier'nin Sporting'den bonservisinin alınması noktasında büyük bir yarış bulunuyor.

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre Galatasaray'ın Rosier'ye ilgisi, Beşiktaş'ın transfer için fiyat yükseltmesini gerektirdi. Sporting'in 6.5 milyon Euro istediği bonservis bedeline karşılık Beşiktaş, 3 milyon Euro'nun üzerine çıkmamıştı fakat son gelişmeler sonrası Beşiktaş'ın Sporting'den ayrılması beklenen golcü oyuncu Andraz Sporar'ı da listesine eklediği ve iki oyuncunun birlikte transferi adına Rosier için 5 milyon Euro seviyesine çıkabileceği belirtildi.





O Jogo, Beşiktaş'ın iki oyuncunun transferi adına 10 milyon Euro önermeye hazırlandığını belirtiyor. Sporting'in ise kadroya kattığı dönemde Rosier için 5 milyon Euro, Sporar için 6.5 milyon Euro ödemesinden kaynaklı 12 milyon Euro düzeyinde bir teklif istediği aktarılıyor. Sporting'in buradan gelecek 12 milyon Euro ile Braga'dan Al Musrati'nin transferini bitirmek istediği de aktarılmakta.

Valentin Rosier, 2019'da Dijon'dan 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Sporting'e transfer olmuştu. Sonrasında ise 2020-21 sezonunu Beşiktaş'ta geçirirken Siyah-Beyazlılar'ın Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarına büyük katkı sağlamıştı.

Portekiz ekibi, Andraz Sporar'ı ise Ocak 2020'de 6.5 milyon Euro karşılığında Slovan Bratislava'dan kadrosuna katmıştı. 2020-21 sezonunun ikinci yarısını Braga'da kiralık geçiren golcü oyuncunun Amorim'in planları arasında yer almadığı belirtilmekte.