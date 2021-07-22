Beşiktaş transfer haberi: Rosier için anlaşma sağlandı!

Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ederken uzun süredir görüşmelerin sürdüğü Valentin Rosier transferinde mutlu sona ulaşıldı. Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'la aylardır yaptığı kıran kırana pazarlıklarda 4.4 milyon Euro net bonservis bedeli artı 500 bin Euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşmaya vardı. Siyah-Beyazlı ekibin bu bonservis bedelini de 4 taksitle ödeyeceği kaydedildi.

Tavrı, el güçlendirdi

Beşiktaş, Rosier'i ise bonuslar dahil toplamda yıllık 1.4 milyon Euro karşılığında ikna etti. Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Fransız futbolcuyla her konuda el sıkışırken, başarılı sağ bekin 48 saat içerisinde Türkiye'ye geleceği ve ıslak imzaların atılacağı öğrenildi. Bu transferde 24 yaşındaki sağ bekin de tavrı Kara Kartal'ın elini güçlendirdi. Hem Galatasaray 'ın transfer yarışına dahil olması hem de Sporting'in bir türlü inadının kırılmamasında yıldız futbolcunun ısrarla Beşiktaş formasını giymek istemesi transferin önünü açtı.

Devler Ligi için sabırsız

Rosier geçen sezon Siyah-Beyazlı formayla 3 gol, 7 asistlik müthiş bir oyun ortaya koymuş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Hem savunma hem de hücumdaki performansıyla şampiyonlukta büyük emeği olan yıldız oyuncu, Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi arenasında forma giymek adına sabırsızlanıyor.

Gökmen Özcan | FANATİK ÖZEL