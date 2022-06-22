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Beşiktaş transfer haberi: Philip Zinckernagel, Olympiacos'a gidiyor

Beşiktaş ile Olympiacos'un transferi adına yarış verdikleri belirtilen Philip Zinckernagel'in tercihini Olympiacos'tan yana kullandığı aktarıldı.

22 Haziran 2022, Çarşamba 17:48 Son Güncelleme:
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Beşiktaş transfer haberi: Philip Zinckernagel, Olympiacos'a gidiyor

Beşiktaş ve Olympiacos'un transferi adına karşı karşıya geldikleri Philip Zinckernagel, kararını verdi. Danimarkalı oyuncunun Olympiacos'a transfer olmaya hazırlandığı aktarıldı. 

Danimarka basınından B.T.'nin haberine göre Zinckernagel, Yunanistan'a giderken Olympiacos ile 3 senelik anlaşma imzalamaya hazırlanıyor. Yeni sözleşmesinde Watford dönemine göre önemli bir artış olacağı aktarılmakta. 

Beşiktaş dışında İtalyan ve Fransız kulüplerinin de istediği Danimarkalı oyuncu; bu anlamda en istekli taraf olarak gördüğü Olympiacos'u tercih ederken geçtiğimiz sezon formasını giydiği Nottingham Forest'in sahibi Evangelos Marinakis'in Olympiacos'un da sahibi olmasının transferde etken olduğu belirtilmekte. 

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