Beşiktaş ve Olympiacos'un transferi adına karşı karşıya geldikleri Philip Zinckernagel, kararını verdi. Danimarkalı oyuncunun Olympiacos'a transfer olmaya hazırlandığı aktarıldı.

Danimarka basınından B.T.'nin haberine göre Zinckernagel, Yunanistan'a giderken Olympiacos ile 3 senelik anlaşma imzalamaya hazırlanıyor. Yeni sözleşmesinde Watford dönemine göre önemli bir artış olacağı aktarılmakta.

Beşiktaş dışında İtalyan ve Fransız kulüplerinin de istediği Danimarkalı oyuncu; bu anlamda en istekli taraf olarak gördüğü Olympiacos'u tercih ederken geçtiğimiz sezon formasını giydiği Nottingham Forest'in sahibi Evangelos Marinakis'in Olympiacos'un da sahibi olmasının transferde etken olduğu belirtilmekte.