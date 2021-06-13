Brezilya basını, şu anda Çin Ligi ekiplerinden Bejing Guoan’ın formasını giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins’i, Beşiktaş ’ın istediğini yazdı. Ayrıca haberde Brezilyalı futbolcunun 1 senelik daha sözleşmesinin olduğu belirtilirken, yaklaşık 2 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli ile bu transferin bitebileceği öğrenildi.