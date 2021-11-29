Beşiktaş transfer haberi: Ocak ayı için Jozy Altidore bombası!

Sezona istenilen başlangıcı gerçekleştiremeyen Beşiktaş , Ocak ayında forvet hattına bir takviye yapmak istiyor. Michy Batshuayi'nin eksikliğinde gol yollarında istediği katkıyı alamayan Beşiktaş'ta gündeme gelen isim Toronto FC'den Jozy Altidore oldu.

Batshuayi'nin alternatifi yok

Beşiktaş, sezon başında Michy Batshuayi transferiyle hücum hattına önemli bir takviye gerçekleştirmişti. Fakat Belçikalı golcünün olmadığı dönemde gol yollarında ciddi sıkıntılar yaşandı. Golcü pozisyonunda Güven Yalçın ve Kenan Karaman'dan beklenen katkının alınamaması sonrası uygun maliyetli bir santrfor arayışı başladı.





Yüksek maliyetli olması beklenmiyor

Beşiktaş'ta uygun maliyetli aranan forvet olarak Jozy Altidore'un ismi öne çıktı. Toronto FC ile olan sözleşmesinde son seneye girecek olan oyuncu için Beşiktaş Yönetimi, nihai şartları değerlendirmeye hazırlanıyor. Altidore'un Beşiktaş ihtimaline sıcak bakması ve sözleşmesinin son senesine giriyor olması yüksek maliyet tehlikesini ortadan kaldırıyor.





Gelmeye sıcak bakıyor

32 yaşındaki ABD'li forvet, Beşiktaş konusunda ilk görüşmeyi Cyle Larin ile gerçekleştirdi. Larin, Kanada ekibi Toronto'da forma giyen Altidore ile yaptığı görüşmede Beşiktaş'a gelmesi yönünde tavsiyelerde bulunurken buradaki taraftar etkisinin ona istediği heyecanı yaratabileceğini aktardı.

Türkiye tecrübesi var

ABD'nin futbolda yetiştirdiği en önemli golcülerden biri olan Jozy Altidore, 2008'de 10 milyon Dolar bonservis bedeliyle Villarreal'e transfer olarak Avrupa'ya gelmişti. Sonrasında Xerez, Hull gibi takımlarda kiralık olarak forma giyerken 2010-11 sezonunun ikinci yarısında da Süper Lig ekibi Bursaspor 'da oynamıştı. Sezonun tamamlanmasının ardından Villarreal'den AZ Alkmaar'a 1.5 milyon Euro'ya satılan Altidore, AZ Alkmaar forması altında sergilediği performansla 2013'te 13 milyon Dolar'a Sunderland'in yolunu tuttu ve 2015'te MLS'e dönüş yaptı.

FANATİK ÖZEL