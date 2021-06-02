Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarında Beşiktaş'a büyük katkı sağlayan genç kaleci Ersin Destanoğlu için başta Nice olmak üzere Fransız ekiplerinin ilgisi sürüyor. Sezon içinde Lyon ve Marsilya'nın gündemine gelen Ersin için ilk resmi teklif Nice'ten gelirken 5 milyon Euro'luk öneri Beşiktaş tarafından reddedilmişti.

Foot Mercato'nun haberine göre Nice, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a 7 milyon Euro'luk resmi bir teklif iletti. Ersin'in ilk etapta Nice'te Walter Benitez'in yedeği olması ve ilerleyen süreçte kaleyi teslim alması planlanıyor.

20 yaşındaki kaleci, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 37 maçta forma giymişti.