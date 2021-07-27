Beşiktaş transfer haberi: Nainggolan kararını verdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ’ın Inter’den ayrılması beklenen Radja Nainggolan’a teklif yaptığı iddia edilmişti. Geçen sezonu Cagliari’de kiralık geçiren Nainggolan’ın sözleşmesini feshetmek için Inter’den 2 milyon Euro istediği, Inter’in ise 1.2 milyon Euro verebileceğini oyuncuya ilettiği ifade edildi.

İspanyol basınında yer alan haberde, güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan 33 yaşındaki futbolcunun 2 sezondur kiralık olarak forma giydiği Cagliari’de kariyerini sürdürmek istediği iddia edildi.