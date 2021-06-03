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Beşiktaş transfer haberi: Mohamed Sherif'e resmi teklif

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Al-Ahly'nin Mısırlı yıldızı Mohamed Sherif için resmi transfer teklifinde bulunduğu belirtildi.

03 Haziran 2021, Perşembe 13:59 Son Güncelleme:
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Beşiktaş transfer haberi: Mohamed Sherif'e resmi teklif

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları sonrası yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta öncelik hücum hattıyken sürpriz bir isim gündeme geldi. Mısır basınında El-Captain'ın özel haberine göre Beşiktaş, Al-Ahly'nin yıldızı Mohamed Sherif için resmî bir teklifte bulundu. 

Beşiktaş, oyuncuyu iki yıl kiralamak adına bir görüşme gerçekleştirirken Al-Ahly'nin bu teklife sıcak yaklaşmadığı aktarıldı. Mohamed Sherif'in de yaz döneminde takımdan ayrılmak istemediği belirtiliyor. 

Beşiktaş'ın kiralama dışında bir teklifle Al-Ahly'nin kapısını çalması transfer adına işleri kolaylaştırabilir. Bu sezon Al-Ahly formasıyla Mısır Premier Lig'de 19 maça çıkan 25 yaşındaki forvet oyuncusu; 9 gol, 3 asistlik katkı sağladı. 

Mısır Milli Takımı'nda da kendine yer bulmaya başlayan Sherif, şu ana kadar 3 maça çıkarken 2 gol kaydetti. 

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