Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları sonrası yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta öncelik hücum hattıyken sürpriz bir isim gündeme geldi. Mısır basınında El-Captain'ın özel haberine göre Beşiktaş, Al-Ahly'nin yıldızı Mohamed Sherif için resmî bir teklifte bulundu.

Beşiktaş, oyuncuyu iki yıl kiralamak adına bir görüşme gerçekleştirirken Al-Ahly'nin bu teklife sıcak yaklaşmadığı aktarıldı. Mohamed Sherif'in de yaz döneminde takımdan ayrılmak istemediği belirtiliyor.

Beşiktaş'ın kiralama dışında bir teklifle Al-Ahly'nin kapısını çalması transfer adına işleri kolaylaştırabilir. Bu sezon Al-Ahly formasıyla Mısır Premier Lig'de 19 maça çıkan 25 yaşındaki forvet oyuncusu; 9 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

Mısır Milli Takımı'nda da kendine yer bulmaya başlayan Sherif, şu ana kadar 3 maça çıkarken 2 gol kaydetti.