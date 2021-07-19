Beşiktaş 'ın listesinde yer alan isimler arasında Aleksandar Mitrovic de var... Sırp futbolcu için İngiltere Championship ekibi Fulham ile görüşüp şartlarını soran yönetim, ilk olarak 20 milyon Euro’luk cevap almıştı.

Yıldız golcüyü bonservisiyle değil de kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren yönetim, istediği gelişmeyi elde edemedi. Futbolcunun da yıllık ücret olarak 4 milyon Euro’da ısrarcı olması sonrasında 26 yaşındaki futbolcu konusunda yapılan temaslar yine mecburen askıya alınmak durumunda kaldı.