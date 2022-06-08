Beşiktaş transfer haberi: Milan Djuric için teklif yapıldı

Beşiktaş 'ta yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken öncelik hücum hattına yönelik takviyelerde... Siyah-Beyazlıların bir süredir Salernitana ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Milan Djuric için de girişimlerde bulunduğu belirtilmekteydi.

Salernitana News'in haberine göre İtalyan ekibi, Milan Djuric'i yeni bir sözleşme ile takımda tutmak istiyor. Fakat oyuncuyu ikna etme noktasında Beşiktaş'ın da önemli bir rakip olduğu ifade edilmekte.





Djuric için Beşiktaş'ın teklifini ilettiği belirtiliyor. Beşiktaş'ın yanı sıra iki İngiliz kulübünün de Bosna-Hersekli oyuncu için bir teklif sundukları aktarılmakta.

2018'de Bristol City'den Salernitana'ya transfer olan Djuric, bu sezon Serie A'da çıktığı toplam 33 maçta 5 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.