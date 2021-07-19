Beşiktaş transfer haberi: Mert Günok geri sayımda

Yeni sezonda yer alacağı 3 kulvarda da başarı hedefleyen Beşiktaş , bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde yer alacakları için daha tecrübeli isimlere yönelen yönetim, kalede Mert Günok operasyonunu başlattı. Teknik ekibin, ‘Ersin varken başka bir kaleciye ihtiyacım yok’ açıklaması sonrasında Milli kaleciyle yapılan görüşmeleri askıya alan yönetim, genç file bekçisinin satılma ihtimalinin bulunması sebebiyle tekrar harekete geçti.

Şampiyonlar Ligi müziği...

32 yaşındaki eldivenle menajeri aracılığıyla yapılan son görüşmede anlaşma sağlayan Kartal, bu transfere yakın zaman içerisinde nokta koymayı planlıyor. Siyah-Beyazlılar’ın Başakşehir’den bir an önce bonservisini almasını bekleyen Mert, yeni sezonda Vodafone Park’ta olup Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde görevini yapmayı planlıyor. Öte yandan Trabzonspor ’un da ilgisinin sürdüğü tecrübeli kaleci, kariyerine İstanbul’da devam etmeyi istiyor.