Beşiktaş transfer haberi: Mert Günok beklemede

Beşiktaş 'ta yönetim, 3 kulvar için her bölgede alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda kale hattı için Başakşehir’in A Milli kalecisi Mert Günok ile görüşen idareciler, 32 yaşındaki file bekçisiyle her konuda anlaşmıştı.

Trabzonspor ’un da teklifi olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle yoluna Beşiktaş’ta devam etmeyi planlayan Mert, kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Yeni hafta içerisinde Beşiktaş’ın Mert için Başakşehir’le 1 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında anlaşması bekleniyor.