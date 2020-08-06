Beşiktaş’a 2016 yılında Almanya ekibi Hannover’dan kazandırılan Marcelo Guedes, Kara Kartal’da ortaya koyduğu başarılı görüntünün ardından sadece 1 sezon sonra 7 milyon Euro karşılığında Fransız ekibi Lyon’un yolunu tutmuştu. Lig 1 ekibinde oldukça etkili bir performans sergileyen Sambacı, yine Siyah-Beyazlılar’ın radarına girdi. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen her fırsatta yaptığı açıklamada Beşiktaş’a olan sevgisinden söz eden 33 yaşındaki futbolcunun eşinden taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi. Marcelo’nun kulüpten ayrılmasına rağmen Beşiktaş taraftarlarıyla yakın bir ilişki içerisinde bulunan tecrübeli savunmacının eşi Tatiane Guedes, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla geri dönebileceklerinin sinyallerini verdi.

Umutlu konuştu...

Lyon’un Marcelo için bonservis talebinde bulunması sebebiyle Beşiktaş’ın bu transferi bitirmesi zor gözükse de bu konuda umutlu olduğu gözlenen Tatiane Guedes, “Beşiktaş taraftarlarından gelen mesajlar için tek tek teşekkür ederim. Siz inanılmazsınız! Tanrı’nın planları her zaman olağanüstüdür. Yakında birlikte olacağız” sözleriyle Siyah-Beyazlılar’a mesaj gönderdi. Bu mesaj, Siyah-Beyazlı futbolseverler tarafından memnuniyetle karşılanırken, paylaşımın görüntüsü Twitter’da dünün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.