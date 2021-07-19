La Liga ekibi Sevilla’nın Hollandalı golcüsü Luuk de Jong için de girişimlerini sürdüren Beşiktaş Yönetimi, tecrübeli futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmaya yakın. Bu doğrultuda hem futbolcuyla hem de İspanyol temsilcisiyle yapılan pazarlıklarda önemli aşama kaydeden Beşiktaş, bu ismi B Planı olarak bekletiyor.





İlk olarak yıldız özellikli bir golcü almak isteyen Kartal, bunu başarırsa De Jong’u da ikinci alternatif olarak kadrosuna katabilir.

2019'da PSV'den 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Luuk de Jong, bu sezon Sevilla formasıyla toplam 48 maça çıkarken 9 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.