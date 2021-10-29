Beşiktaş transfer haberi: Luuk de Jong yeniden gündemde!

Barcelona'da Ronald Koeman'ın talebi ile kadroya katılan Luuk de Jong, vatandaşı Koeman ile yolların ayrılması sonrası takımdaki yerini kaybedecek. Şu ana kadar istenen performansı sergileyemeyen De Jong ile yolların kısa zaman içerisinde ayrılması bekleniyor.

Sezon başında Beşiktaş 'ın forvet adayları arasında yer alan Luuk de Jong, satın alma opsiyonu içeren bir kiralama sözleşmesi ile Barcelona'ya transfer olmuştu.

Sport'un haberine göre Xavi Hernandez ile görüşmelerde bulunan Barcelona, kısa süre içerisinde Luuk de Jong ile görüşüp takımdan gönderilmesi yönünde alınan kararı kendisine iletecek. Bu noktada Beşiktaş'ın yine transfer adına devreye girebileceği belirtiliyor.

Sezon içindeki üçüncü takımı Beşiktaş olabilir!

Sport, Beşiktaş'ın onunla çok ilgilendiğini ve yine kadroya katmak adına girişimlere başlayabileceğini belirtiliyor. Bir sezonda üç farklı takımın formasını giyme şansı bulunmuyor. Fakat Sevilla ile resmi bir maçta forma giymemiş olması nedeniyle Ocak ayındaki olası bir transferde sorun yaşanmayacağı belirtiliyor.

Beşiktaş'ın Luuk de Jong'u kadrosuna katabileceği aktarılırken Barcelona'nın da Raheem Sterling ve bir golcü takviyesi gerçekleştirebileceği ifade ediliyor.