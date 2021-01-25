Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Beşiktaş, şampiyonluk adına kadrosunu güçlendirmek istiyor. Savunma hattına yapılabilecek takviyeler arasında Flamengo forması giyen Leo Pereira'nın ismi öne çıkıyordu ki Brezilya basınından Beşiktaş'a iyi haber geldi.

Leo Pereira'nın Flamengo'da şu ana kadar beklentileri karşılayamadığı ve takımdan ayrılabileceği belirtildi. Flamengo'ya yüksek beklentiler ile transfer edilen oyuncunun performansı, şu ana kadar taraftarlarca takdir edilmemiş durumda.

Oyuncuyla Benfica'nın da ilgilendiği belirtilse de en ciddi girişimlerin Beşiktaş'tan geldiği aktarılıyor. Globo Esporte'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı habere göre Beşiktaş, Leo Pereira'yı satın alma opsiyonlu 2022 yılına kadar kiralamak istiyor. Beşiktaş'ın bu teklifini Flamengo'ya sunduğu belirtilirken Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande de Siyah-Beyazlılar'ın daha önce ilettiği teklifi güncelleyebileceğini belirtti.

Flamengo, beklentileri karşılayamaması nedeniyle Leo Pereira ile yollarını ayırmayı planlasa da oyuncuya yapılan bonservis yatırımı, taleplerin yüksek bulunmasına neden olabilir. Flamengo, tam 1 sene önce Leo Pereira'yı 7 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ile Athletico Paranaense'den kadrosuna katmıştı.