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Beşiktaş transfer haberi: Lens kulüp arıyor

Geçen sezonun başında kadro dışı bırakılan ve ara transfer döneminde de Karagümrük’e kiralanan Jeremain Lens’in, İstanbul temsilcisiyle sözleşmesi sona erdi. Hollandalı futbolcuya, yönetim tarafından kulüpte düşünülmediği iletildi.

19 Haziran 2021, Cumartesi 10:37 Son Güncelleme:
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Beşiktaş transfer haberi: Lens kulüp arıyor

Geçen sezonun başında kadro dışı bırakılan ve ara transfer döneminde de Karagümrük’e kiralanan Jeremain Lens’in, İstanbul temsilcisiyle sözleşmesi sona erdi.

Kara Kartal’la 1 yıllık daha kontratı bulunan Hollandalı futbolcuya, yönetim tarafından kulüpte düşünülmediği iletildi. Bu gelişme sonrasında Lens, menaceriyle beraber yeniden kulüp aramaya başladı. Kulübün oyuncu için bonservis talebi bulunmuyor.


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