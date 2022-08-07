Beşiktaş transfer haberi: Konrad de la Fuente görüşmesi!

Süper Lig 'e 1-0'lık Kayserispor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş , bir yandan kadrosunu güçlendirmek adına da çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle sol açık için çalışmalar yürüten Beşiktaş, Marsilya'dan Konrad de la Fuente ile ilgileniyor.





Görüşmeler başladı

RMC Sport'un haberine göre Beşiktaş, De la Fuente için görüşmelere de başlamış durumda. ABD'li oyuncunun transferi adına Beşiktaş'ın yanı sıra gün içinde Olympiacos'un da görüşmeler gerçekleştirdiği aktarılıyor.

2021'de Barcelona B'den 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'ya transfer olan 21 yaşındaki oyuncunun ismi Bayern Münih ile de anılmıştı fakat bu iddianın asılsız olduğu belirtilirken sonrasında Valladolid'e imzası da son anda gerçekleşmemişti.



