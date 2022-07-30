Beşiktaş , geçen sezon Bandırmaspor formasıyla etkili bir performans ortaya koyan 23 yaşındaki Senegalli golcü Philippe Keny'yi kadrosuna katmak için kulübüyle anlaşma sağlamıştı. Yetenekli isimle de büyük ölçüde el sıkışan idareciler, normal şartlarda Kevin N'Koudou'nun sözleşmesini feshedip Keny'yi almak istiyordu ama işler beklendiği gibi olmadı.

İlgili Haberler Beşiktaş transfer haberi: Sol bekte yeni hedef Arthur Masuaku





Operasyonun gün yüzüne çıkması sonrasında ilk başta ayrılığa olumlu bakan N'Koudou geri adım attı. Şu anda takımda kalmaya daha sıcak oyuncuyu ikna etmeye çalışan idareciler, Fransız kanat oyuncusunu göndemezse Keny transferini iptal etmek durumunda kalabilir.

Pazarlıklar sürüyor

Beşiktaş ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcunun ayrılık için 1.6 milyon Euro'luk maaşının büyük bir bölümünü talep ettiği ancak Siyah-Beyazlılar'ın bu isteğe olumsuz yanıt verdiği kaydedildi. Kara Kartal'ın oyuncuya bonservisi karşılığında ayrılık önerisinde bulunduğu ve tarafların pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.