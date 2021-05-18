Beşiktaş transfer haberi: Kaleye Lunev takviyesi

Süper Lig'de sezonu şampiyonluk ile noktalayan Beşiktaş, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanırken başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu'nun da taliplerinin olduğu süreçte kaleye önemli bir takviye yapmayı planlıyor. Rus basınının iddialarına göre Beşiktaş, Zenit'ten ayrılmaya hazırlanan Andrey Lunev'i kadrosuna katmak istiyor.

Rus basınından Sportbox ve Sport24'ün haberlerine göre Beşiktaş, oyuncunun transferini bitirmek istiyor. 29 yaşındaki tecrübeli kaleci ile Bologna, Brighton ve Torino da ilgilenmekte.

Ara transferde olmamıştı

Beşiktaş'ın Lunev için devre arasında Zenit ile görüştüğü fakat o dönemde talep edilen transfer bedelinden dolayı gerçekleşmediği ifade edilmekte. Şimdi ise Lunev'in biten kontratıyla serbest şekilde Beşiktaş'a gidebileceği aktarılıyor.





2017'de Ufa'dan 3.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Zenit'e transfer olan Lunev, Rusya Milli Takımı ile de 7 maça çıkmıştı. Bu süreçteki en başarılı performanslarından birini de 7 Eylül 2018'de Türkiye'ye karşı sergilemişti. UEFA Uluslar Ligi'nde İstanbul'da oynanan mücadeleyi Rusya, 2-1 kazanırken Milli Takımımızın yıldızları Lunev'i geçmekte çok zorlanmışlardı.



