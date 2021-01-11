Beşiktaş transfer haberi: Kale için Renan hamlesi

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısı adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Portekiz basınından O JOGO, Beşiktaş'ın Sporting ile yollarını ayırmaya hazırlanan kaleci Renan ile ilgilendiğini iddia etti.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, sezonun ikinci devresi adına kaleye önemli bir hamle yapmayı planlıyor. Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran ve Emre Bilgin kaleci rotasyonuyla sezona başlayan Beşiktaş, tecrübeli bir isim olarak Sporting'den Renan'a yöneldi. Ersin Destanoğlu'nun adının da Lyon ile anılıyor olması bu transfer ilişkin iddiaları güçlendirdi.

30 yaşındaki tecrübeli kaleci Renan'ın Sporting ile olan sözleşmesi 2023'te bitecek olsa da iki taraf arasında sözleşme feshine ilişkin görüşmeler sürüyor. Bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemeyen ve B takımı ile çalışmalar yapan Renan, sözleşmesinin feshedilmesine yönelik talebini yönetime iletirken Beşiktaş dışında oyuncuyla AEK'nın da ilgilendiği aktarılmakta.