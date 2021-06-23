Beşiktaş transfer haberi: Kaan Ayhan için teklif yapıldı

Süper Lig'de geride kalan sezonun son dakikasına kadar şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş ve Galatasaray , bu kez transferde karşı karşıyalar. Galatasaray'ın gözdesi Sassuolo forması giyen milli yıldızlarımızdan Kaan Ayhan için teklif Beşiktaş'tan geldi.

Nicolo Schira'nın haberine göre Beşiktaş, Kaan Ayhan'ın kulübü Sassuolo'ya bir kiralama teklifinde bulundu. İki tarafın birkaç gün içinde yeniden masaya oturmaları bekleniyor.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi mücadelesi adına kadrosunu geniş tutmak isteyen Beşiktaş, birçok pozisyonda forma giyebiliyor olması nedeniyle Kaan Ayhan'ın transferini bitirmek istiyor.

Geçtiğimiz yaz 2.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Fortuna Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olan Kaan Ayhan, İtalyan ekibinin formasıyla bu sezon 20 maça çıkmıştı.