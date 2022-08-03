Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , bu yaz sıkça olduğu gibi yine Burnley ile karşı karşıya geldi. İngiliz ekibinden Wout Weghorst'u kiralayan Beşiktaş, Jackson Muleka transferinde de onlarla bir yarış vermişti. Şimdi de Burnley, Jovane Cabral transferini bitirmek adına devredeydi.

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A BOLA'nın haberine göre Sporting, kadrosunda düşünmediği Jovane Cabral için Burnley ile anlaşma sağladı. Fakat 24 yaşındaki oyuncu, Burnley'e gitmeyi kabul etmedi.

Beşiktaş devrede

Burnley ile Sporting, Jovane Cabral transferi için 5 milyon Euro düzeyinde bir bonservis bedelinde anlaşma sağlamıştı. Bu tutar, Sporting'in talep ettiği düzeydeydi. Beşiktaş, henüz bu düzeylere çıkmamış olsa da oyuncuya yönelik ilgisini sürdürüyor.

Hatta Haziran 2023'te sözleşmesi sona erecek 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak adına en büyük aday olarak Siyah-Beyazlılar gösteriliyor. Jovane Cabral'ın ismi Beşiktaş'ın yanı sıra Olympiacos ile de anılmakta.



