Beşiktaş transfer haberi: Jovane Cabral için teklif yapıldı

Wout Weghorst transferinde mutlu sona ulaşan Beşiktaş , kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, bir süredir peşinde olduğu Jovane Cabral için Sporting'e teklifini yaptı.





A BOLA'nın haberine göre Sporting, Jovane Cabral'ı uygun bir bedelle satmaya sıcak bakıyor. Fakat şu ana kadar ulaşan tekliflerin beklentilerin uzağında kaldığı aktarılmakta. Nitekim Beşiktaş'ın teklifi de bu doğrultuda değerlendirildi.

Rosier'in transfer sürecinde Sporting ile iyi ilişkiler kuran Beşiktaş'ın Jovane Cabral'ın haklarının %50'lik kısmı için Sporting'e 2.5 milyon Euro bir teklif sunduğu belirtiliyor. Fakat Sporting, şu an için bu teklifi yeterli görmemiş durumda.