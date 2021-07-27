Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı hedefleyen Beşiktaş 'ta teknik ekip, bundan dolayı tecrübeli bir kadro oluşturmak için yönetimden talepte bulunmuştu. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda İtalyan ekibi Cagliari’de görev yapan Diego Godin için girişimlere başlayan Beşiktaş, 35 yaşındaki Uruguaylı stoperle son görüşmesini yaptı. Kartal’ın, kulübünden 3 milyon Euro’su garanti toplamda 4 milyon Euro kazanan futbolcuya bu bedelin yarısını yani 2 milyon Euro’luk maaş önerisinde bulunduğu kaydedildi.

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Kulübü Cagliari’nin yüksek maliyeti sebebiyle elinden bedelsiz olarak çıkarmaya karar verdiği tecrübeli futbolcunun, Beşiktaş’ın teklifini değerlendirmeye aldığı ve karar vermek için süre istediği belirtildi.

Listede en başta!

Kariyerinde daha önce; Villereal, Atletico Madrid ve İnter gibi önemli kulüplerde görev yapan Godin, geçen yıl Cagliari’ye bedelsiz olarak transfer olmuştu. İtalyan kulübünün ekonomik olarak sıkıntı yaşaması sonrasında en yüksek maaş alan oyuncular arasında yer alması sebebiyle Godin, transfer listesine konan ilk isim olmuştu.