Yeni sezon öncesi hücum hattına takviye adına çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 'ın Chelsea'den Ike Ugbo'nun peşine düştüğü iddia edilmişti. Bonservisi Chelsea'de olan 22 yaşındaki oyuncudan Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Geçtiğimiz sezon Cercle Brugge forması altında çıktığı 32 maçta 16 gol atarak dikkat çekici bir performans sergileyen Ike Ugbo, Belçika'da kalmaya karar verdi. All Nigerian Soccer'ın haberine göre Ugbo, Beşiktaş ve Feyenoord'dan aldığı teklifleri reddederken Genk ile anlaşma sağladı.





Ugbo'nun uzun süreli bir kontrat adına Genk ile el sıkıştığı belirtilirken Belçika ekibinin Chelsea ile görüşmeleri sonuçlandırma çabasında olduğu aktarılmakta. Chelsea, Nijerya asıllı forvet için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.



